Panamá va por el triunfo y liderato del grupo ante Surinam

Panamá cumplió con éxito su primera meta de vencer de visitante a El Salvador el pasado viernes, pero hoy va por su segundo objetivo y es el de ganarle a Surinam hoy en el estadio Nacional Rommel Fernández.

El encuentro, correspondiente al grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, está programado para iniciar a las 8 de la noche.

El partido ante Surinam es de igual o mayor importancia que el de el Salvador, tomando en cuenta de que los dos equipos están empatados en puntos (5) y en la diferencia de goles los visitantes tienen una anotación más y por ende actualmente son los líderes del grupo.

Un empate tampoco serviría de mucho porque el equipo sudamericano que compite en concacaf se mantendría en el primer lugar y para la ventana de noviembre Panamá ya no dependería de sí misma para escalar al primer lugar y quedarse con el cupo directo al mundial.

Panamá y Surinam empataron 0-0 en el inicio de esta fase el pasado 4 de septiembre, en un encuentro complicado para las dos selecciones.

Para hoy el dilema será si el técnico Thomas Christiansen mantendrá la línea de tres en el fondo, considerando que el central José ‘Coto’ Córdoba quedó descartado para el juego de hoy por una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho.

Córdoba sufrió la lesión en el primer tiempo del partido frente a El Salvador, hecho que derivó en que fuera sustituido por el defensor Jiovany Ramos a los 12 minutos de partido.

No obstante, uno que sí estará es el volante Aníbal Godoy, quien regresa luego de cumplir su sanción por acumulación de tarjetas.