Panamá va por un triunfo más en Premundial U-23

Panamá buscará hoy un triunfo que lo acerque a la clasificación a las semifinales del Campeonato Panamericano Sub-23 de Béisbol cuando enfrente a la selección de México.

El partido, correspondiente al grupo A del torneo, se jugará a las 8 p.m. en el Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, sede del torneo internacional que otorga tres cupos al mundial de la categoría.

De obtener el triunfo ante los aztecas, la selección nacional daría un paso en firme rumbo a las semifinales del torneo y en las que buscaría un boleto a la cita mundialista que se disputará en Nicaragua en el 2026.

Hay que recordar que para las semifinales clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo y jugarán de la siguiente manera: 1ro del A vs 2do del B; y 1ro del B vs 2do del A.

Los ganadores de las semifinales asegurarán su pase al mundial y disputarán la medalla de oro, mientras que los derrotados jugarán por la medalla de bronce y el último cupo a la máxima cita de la categoría.

El equipo istmeño ganó su primer compromiso el pasado domingo 17-0 a Costa Rica y el lunes derrotó 3-0 a Honduras.

En la victoria sobre los catrachos, el jugador más valioso para Panamá fue el lanzador derecho abridor Adriel González, quien tiró 6.0 excelentes entradas con 1 imparable, sin carrera, sin boletos y 13 abanicados.