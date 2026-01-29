Panamá ya conoce todos sus rivales en la Serie del Caribe 2026

Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, ya conoce todos sus rivales de la Serie del Caribe 2026, que se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

El último representante definido para este torneo de clubes campeones fue el de República Dominicana, en donde los Leones del Escogido, en el que milita el panameño Kenny Hernández, se coronaron campeones, al ganar la serie final del béisbol de este país caribeño cuatro juegos a uno sobre los Toros del Este.

Además de los Tigres de Licey (República Dominicana), verán acción en la Serie del Caribe 2026 los equipos de Charros de Jalisco (México Rojo) y Tomateros de Culiacán (México Verde) en representación de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico; Cangrejeros de Santurce por la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y los Federales de Chiriquí, representando a Panamá.

La Serie del Caribe 2026 se jugará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

El formato de competencia del torneo será de una ronda todos contra todos, clasificando los cuatro mejores récords a las semifinales.

En las semifinales el primero se enfrentará al cuarto, mientras que el segundo jugará ante el tercero.

Los ganadores de las semifinales disputarán el título el sábado 7 de febrero.

Panamá debutará en esta competencia el lunes 2 de febrero ante Charros de Jalisco a partir de las 2 de la tarde. El martes 3 Panamá enfrentará a Tomateros de Culiacán; el miércoles 4 lo hará ante República Dominicana; y el jueves 5 de febrero se medirá a Puerto Rico.