La judoca panameña Miryam Roper conquistó la medalla de oro de la categoría de -57 kilogramos en el Campeonato Panamericano de este deporte que se celebra en Guadalajara, México, al vencer en la final a la estadoundense Leilani Akiyama.

Rooper quedó ubicada en el Pool A, en el que por su ránking pasó bye y luego le ganó a la peruana Kiara Arango Miranda para avanzar a la semifinal.

En semifinales superó a la cubana Arnaez Odelin, mientras que en la final doblegó a la estadounidense Leilani Akiyama para adueñarse del primer lugar de su categoría.

Con este resultado, Roper se afianza en el ránking mundial en busca de su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán en 2021.

Por su parte la panameña Kristine Jiménez no pudo participar en su categoría habitual (-52) y tuvo que competir también en la de -57 kilogramos, quedando ubicada en el quinto lugar.

Jiménez quedó en el Pool C, en el que venció en su primer combate a la peruana Marian Flores y luego cayó ante la estadounidense Amelia Fulgentes.

No obstante, en el repechaje, la atleta panameña superó a la argentina Brisa Gómez, ganándose el derecho a disputar una de las medallas de bronce.

Por el tercer lugar le tocó enfrentar a la cubana Arnaes Odelin, perdiendo dicho combate y quedando en la quinta casilla de la categoría.

Otros panameños que vieron acción hoy viernes fueron Ana Tirado (-52 kilogramos) y Mario Cordones (-66 kilos).

Panamá inició con el pie derecho su participación en México cuando en el Campeonato Panamericano Juniors conquistó una medalla de oro y una de plata.

La de oro fue ganada por Alexis Harrison en la categoría de -81 kilogramos, mientras que la de plata fue ganada por Némesis Candelo en la de -48 kilogramos.