Deportes - 17/9/25 - 12:00 AM

Panameño Ángel Bethancourt, listo para disputar cetro del CMB

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El invicto prospecto panameño Ángel Bethancourt está listo para disputar el campeonato Fecarbox mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 20 de septiembre ante el hondureño Gerardo ‘Chocolate’ Sánchez.

El combate, pactado a 8 rounds, será el estelar de la función que tendrá como sede el Centro de Combates de Pandeportes (Ciudad Deportiva Irving Saladino) y que es organizada por las empresas Master Promotions, G&V Entertainment y Kalingo TV.

Bethancourt, de 23 años, pasó sin contratiempos el examen médico y se encuentra cerca del peso pactado para el encuentro.

El púgil panameño, oriundo de San Miguelito, Panamá, se encuentra invicto en ocho combates, de los cuales en cinco ha salido airoso por la vía del sueño.

Por su parte, el hondureño ‘Chocolate’ Sánchez tiene un palmarés de nueve triunfos, dos derrotas y cinco nocauts.

En el pleito coestelar, el excampeón mundial del peso mínimo, el puertorriqueño Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez se enfrentará a 10 asaltos y 107 libras al campeón nacional mínimo de México, André Rodríguez Rayon.

En otros combates José ‘El Magnífico’ Núñez (Panamá) se medirá a Samir Cuentas (Colón) a 8 rounds y 138 libras; Leiner Rodríguez (Panamá) vs Eusebio Acevedo (Panamá) a 6 asaltos y 128 libras; Lester Rodríguez (Nicaragua) vs Giovanny Rodríguez (Puerto Rico) a 4 rounds y peso pesado; Nazario Camarena Sire (Panamá) vs Jeremías Hernández (Puerto Rico); y Esteban Troetch (Panamá) vs Rubén Soto a 4 rounds y 126 libras.

