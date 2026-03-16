Colonense ganó medalla de oro en Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño

El atleta colonense Brandon Macré se coronó campeón en la categoría -82 kilogramos en el Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño, correspondiente al Circuito Nacional AJP Panamá.

Macré logró subir a lo más alto del podio y sumar una nueva medalla de oro en su trayectoria deportiva, como resultado del esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante.

Por ello, el deportista agradeció el respaldo de sus patrocinadores, así como el apoyo permanente de su equipo, que han sido clave en su preparación para cada competencia.

Con este triunfo, el atleta colonense continúa consolidando su crecimiento dentro del jiu-jitsu brasileño, dejando en alto el nombre de la provincia de Colón y Panamá en este exigente deporte.