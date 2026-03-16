Deportes - 16/3/26 - 12:00 AM

Colonense ganó medalla de oro en Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño

Por: Diómedes Sánchez S. criticapa@epasa.com -

El atleta colonense Brandon Macré se coronó campeón en la categoría -82 kilogramos en el Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño, correspondiente al Circuito Nacional AJP Panamá.

Macré logró subir a lo más alto del podio y sumar una nueva medalla de oro en su trayectoria deportiva, como resultado del esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante.

Por ello, el deportista agradeció el respaldo de sus patrocinadores, así como el apoyo permanente de su equipo, que han sido clave en su preparación para cada competencia.

Con este triunfo, el atleta colonense continúa consolidando su crecimiento dentro del jiu-jitsu brasileño, dejando en alto el nombre de la provincia de Colón y Panamá en este exigente deporte.

Te puede interesar

EE.UU. silenció los bates dominicanos y es el primer finalista del Clásico

EE.UU. silenció los bates dominicanos y es el primer finalista del Clásico

Marzo 15, 2026
Atleta panameño Edgardo Torres destaca en Centroamericano de Karate

Atleta panameño Edgardo Torres destaca en Centroamericano de Karate

 Marzo 13, 2026
Púgiles listos para cartilla Boxeo con Caché 5 y Guantes de Acero 34

Púgiles listos para cartilla Boxeo con Caché 5 y Guantes de Acero 34

 Marzo 13, 2026
Selección de Ciclismo de Panamá está lista para Panamericano de Ruta

Selección de Ciclismo de Panamá está lista para Panamericano de Ruta

 Marzo 13, 2026
Panamá se prepara en todos los aspectos para la Copa Mundial FIFA 2026

Panamá se prepara en todos los aspectos para la Copa Mundial FIFA 2026

 Marzo 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré

Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré