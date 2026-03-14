Accidente de tránsito deja una víctima fatal en Chiriquí

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado dejó como saldo una víctima fatal en el distrito de David, Chiriquí.

El hecho se dio a las 3:30 de la madrugada en la vía hacia Aguacatal, frente al residencial Villa Patricia, donde un vehículo terminó involucrado en un fuerte impacto contra un objeto fijo.

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Según reportes preliminares, el conductor habría perdido el control del automóvil, ocasionando que el vehículo se volcara luego de impactar contra la acera. La víctima salió expulsada del vehículo durante el accidente.

Las autoridades, quienes llegaron al lugar para atender la situación, confirmaron que se trata de un hombre de 30 años. De manera preliminar, se presume que no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Se abrieron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

CON INFORMACIÓN DE RETÉN CHIRIQUÍ