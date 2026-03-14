Sucesos - 14/3/26 - 11:36 AM

Accidente de tránsito deja una víctima fatal en Chiriquí

Las autoridades confirmaron que la víctima fue un hombre de 30 años.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado dejó como saldo una víctima fatal en el distrito de David, Chiriquí.

El hecho se dio a las 3:30 de la madrugada en la vía hacia Aguacatal, frente al residencial Villa Patricia, donde un vehículo terminó involucrado en un fuerte impacto contra un objeto fijo.

LEE TAMBIÉN: Menor muere ahogado en el río Guararé

Según reportes preliminares, el conductor habría perdido el control del automóvil, ocasionando que el vehículo se volcara luego de impactar contra la acera. La víctima salió expulsada del vehículo durante el accidente.

Las autoridades, quienes llegaron al lugar para atender la situación, confirmaron que se trata de un hombre de 30 años. De manera preliminar, se presume que no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Se abrieron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Te puede interesar

Accidente de tránsito deja una víctima fatal en Chiriquí

Accidente de tránsito deja una víctima fatal en Chiriquí

 Marzo 14, 2026
Menor muere ahogado en el río Guararé

Menor muere ahogado en el río Guararé

 Marzo 14, 2026
Preso por ataque a otro con arma blanca en el 20 de Colón

Preso por ataque a otro con arma blanca en el 20 de Colón

 Marzo 14, 2026
Caen ocho de los más buscados en Colón

Caen ocho de los más buscados en Colón

 Marzo 14, 2026
Lo mandan para la cárcel por hurtar caja fuerte con joyas y relojes

Lo mandan para la cárcel por hurtar caja fuerte con joyas y relojes

 Marzo 13, 2026

CON INFORMACIÓN DE RETÉN CHIRIQUÍ

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí