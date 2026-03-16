Que por Detroit se comenta que antes los libres postulados de Vamos y Juan Diego le llamaban a la repartición de comida, juguetes y otras vainas proselitismo barato y acusaban a sus adversarios políticos de vivir de la miseria y necesidades de otros… pero ahora que ellos hacen lo mismo, lo llaman “visita al corregimiento”. ¡Cómo cambian los tiempos!

Que las cajas con las que Juan Harvard y Vamos estaban haciendo proselitismo en San Miguelito tenían el logo de Amazon; un chusco se pregunta por qué no pudieron comprar esas cosas aquí en Panamá y, de paso, ayudar a la economía, sino que les dejaron la plata a empresas de Gringolandia. Por cierto, ¿de qué bolsillo o cuenta bancaria salió el dinero?

Que Robertito, el vice, bloqueó a un seguidor que le echó en cara que él ha ocupado 11 cargos públicos distintos desde 1992 hasta la actualidad, en diferentes gobiernos. Le dolió que elegantemente le dijeran: "¡Cómo te gusta mamar de la teta del Estado!".

Que por los lados de Asoprof andan totalmente desenfocados y están más preocupados por promover sus posiciones ideológicas sobre el conflicto del Medio Oriente que por proponer ideas que ayuden a modernizar y mejorar la educación. Es lamentable, de verdad, cuando la idiotez se impone a la razón.

Que un chusco beisbolero lamenta que el presi perrediano de la Fedebeis, en su discurso en Colón, no destacara la obra del estadio Mariano Bula como un gran acierto del presidente Mulino y su gobierno, que prometió terminar un proyecto que estaba paralizado y cumplió como lo ha hecho con otras obras encontradas a medio palo.

Que me soplaron que retornaron los escándalos y la santería a una calle de Cerro Viento. Me cuentan que una tal “Diabla” es la líder de un grupo de “brujos” que van al ritual vestidos de negro, con olor a tabaco y ron. Lo lamentable es que usan a menores para quebrar la tranquilidad del descanso de los residentes.

Que, como era de esperarse, los bancos pegaron el grito al cielo por el proyecto de ley que permite solicitar la prescripción de deudas por la vía administrativa. Los bancos alegan que si el Ejecutivo sanciona esa ley, se elevará el costo de los préstamos, por lo que será más difícil que la gente acceda al crédito, y remataron diciendo que lo que busca el “Cocobolo” Cedeño y los diputados que respaldan esa ley es premiar a los “malapaga” y “juegavivo”. Hoy se esperan reacciones desde la Cuevita.

Que desde el gueto me comentan que la “repre” de Tocumen, la niña Arielis, de Vamos, tiene a un hermano que le colabora, pero que está emplanillado en la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, que comanda “El Barbudo”. ¿Cruce de planilla para evadir los controles de la ANTAI? Me aseguran que el caso ya está en el MP.

Que Galloway y los que andan promoviendo la Constituyente Paralela, que quisieron vender como revocatoria de mandato presidencial, andan anunciando una conferencia mañana en el Tribunal Electoral. Dicen que darán a conocer un informe… ¿Sobre el estrepitoso fracaso de la recolección de firmas?

Que, hablando de recolección de firmas, otro de los procesos de revocatoria de mandato que el TE mandó a archivar fue el que se promovió contra Lupe, el vicealcalde de Barú, en Chiriquí. Solo se recogieron 21 firmas de casi 15 mil que se necesitaban. ¡Puras ganas de joder!

Que hoy en la Asamblea se someterá a análisis el proyecto de ley que busca profesionalizar a las hormiguitas y demás personales vinculados a la recolección de los desechos. Eso es justo y necesario. Una capacitación adecuada y mejores condiciones laborales necesita ese personal.