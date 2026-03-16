El AT&T Stadium está en la fase final de renovación

El AT&T Stadium, que para la Copa Mundial de la FIFA 26 pasará a llamarse Estadio Dallas, avanza en sus remodelaciones para albergar nueve partidos de la Copa del Mundo.

En redes sociales se revelaron nuevas fotografías de cómo va quedando el estadio después de tres semanas desde que comenzaron las obras de renovación.

El principal cambio que tendrá el recinto es que el nivel del terreno de juego se elevará por encima de los palcos de la planta baja, que caracteriza a este estadio en los juegos de los Dallas Cowboys en la NFL, para de esa manera cumplir con las normas de la FIFA.

Otro cambio será el del césped, ya se cambiará la cancha artificial por una cancha híbrida de fibras artificiales entretejidas con césped natural cultivado sobre una base de plástico, según los reportes.