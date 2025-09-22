Deportes - 22/9/25 - 12:00 AM

Panameño Ángel Bethancourt no pudo ganar cetro Fecarbox

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El prospecto panameño Ángel Bethancourt no pudo alzarse con el cetro mosca Fecarbox (Consejo Mundial de Boxeo), al empatar en las tarjetas frente al hondureño Gerardo ‘Chocolate’ Sánchez.

El combate, pactado a ocho asaltos, formó parte de la función organizada por las empresas Master Promotions y G&V Entertainment y que tuvo como sede el centro de Combates de Pandeportes (Ciudad Deportiva Irving Saladino).

Bethancourt tuvo que extender a fondo contra ‘Chocolate’ Sánchez, quien fue un difícil rival para el panameño.

Al final, los oficiales Harmodio Cedeño votó 77-75 a favor de Bethancourt, Bolívar Araúz también dio igual puntuación pero a favor de Sánchez, mientras que Héctor Afú dio empate a 76.

Con el resultado, Bethancourt mantiene su invicto en nueve combates, aunque ahora con el empate. Por su parte, ‘Chocolate’ Sánchez quedó con nueve triunfos, dos derrotas y un empate.

Te puede interesar

Gianna Woodruff quedó quinta en final de Mundial de Atletismo

Gianna Woodruff quedó quinta en final de Mundial de Atletismo

 Septiembre 19, 2025
Lionel Messi está cerca de extender contrato con el Inter de Miami

Lionel Messi está cerca de extender contrato con el Inter de Miami

 Septiembre 19, 2025
Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

 Septiembre 19, 2025
Hansi Flick: ‘Necesitábamos a un jugador como Rashford’

Hansi Flick: ‘Necesitábamos a un jugador como Rashford’

 Septiembre 19, 2025
Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela