Panameño Ángel Bethancourt no pudo ganar cetro Fecarbox
El prospecto panameño Ángel Bethancourt no pudo alzarse con el cetro mosca Fecarbox (Consejo Mundial de Boxeo), al empatar en las tarjetas frente al hondureño Gerardo ‘Chocolate’ Sánchez.
El combate, pactado a ocho asaltos, formó parte de la función organizada por las empresas Master Promotions y G&V Entertainment y que tuvo como sede el centro de Combates de Pandeportes (Ciudad Deportiva Irving Saladino).
Bethancourt tuvo que extender a fondo contra ‘Chocolate’ Sánchez, quien fue un difícil rival para el panameño.
Al final, los oficiales Harmodio Cedeño votó 77-75 a favor de Bethancourt, Bolívar Araúz también dio igual puntuación pero a favor de Sánchez, mientras que Héctor Afú dio empate a 76.
Con el resultado, Bethancourt mantiene su invicto en nueve combates, aunque ahora con el empate. Por su parte, ‘Chocolate’ Sánchez quedó con nueve triunfos, dos derrotas y un empate.