Panameño Azael ‘Candelilla’ Villar tiene nuevo rival el 3 de octubre

El púgil panameño Azael ‘Candelilla’ Villar tendrá un nuevo rival para el próximo viernes 3 de octubre en Niagara Falls, Nueva York, Estados Unidos.

‘Candelilla’ Villar iba a disputar una pelea de eliminatoria titular mundialista del peso minimosca en la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el japonés Yuga Ozaki.

No obstante, ayer se informó que ahora ‘Candelilla’ Villar se medirá al peruano Ricardo Astuvilca por el título Fedecentro minimosca (AMB) en la misma sede en que estaba programado enfrentar al primer rival.

El combate entre Villar y Astuvilca será de revancha, ya que se enfrentaron el 1 de diciembre de 2023 en Panamá, ganando el istmeño por decisión unánime.

El púgil panameño tiene récord de 21 triunfos (15 nocauts), cuatro derrotas y cuatro empates.

Por su lado, Astuvilca tiene 23 triunfos (5 nocauts) y tres derrotas.