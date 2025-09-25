Deportes - 25/9/25 - 12:00 AM

Panameño Azael ‘Candelilla’ Villar tiene nuevo rival el 3 de octubre

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El púgil panameño Azael ‘Candelilla’ Villar tendrá un nuevo rival para el próximo viernes 3 de octubre en Niagara Falls, Nueva York, Estados Unidos.

‘Candelilla’ Villar iba a disputar una pelea de eliminatoria titular mundialista del peso minimosca en la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el japonés Yuga Ozaki.

No obstante, ayer se informó que ahora ‘Candelilla’ Villar se medirá al peruano Ricardo Astuvilca por el título Fedecentro minimosca (AMB) en la misma sede en que estaba programado enfrentar al primer rival.

El combate entre Villar y Astuvilca será de revancha, ya que se enfrentaron el 1 de diciembre de 2023 en Panamá, ganando el istmeño por decisión unánime.

El púgil panameño tiene récord de 21 triunfos (15 nocauts), cuatro derrotas y cuatro empates.

Por su lado, Astuvilca tiene 23 triunfos (5 nocauts) y tres derrotas.

Te puede interesar

José 'Chema' Caballero dio triunfo y pase a playoffs a los Yankees

José 'Chema' Caballero dio triunfo y pase a playoffs a los Yankees

 Septiembre 24, 2025
Prospecto Eduardo Tait se une a Panamá para Premundial U-23

Prospecto Eduardo Tait se une a Panamá para Premundial U-23

 Septiembre 24, 2025
Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

 Septiembre 24, 2025
será el quarterback titular de los Gigantes

será el quarterback titular de los Gigantes

 Septiembre 24, 2025
Sub-17 femenina tuvo primer microciclo con su nuevo técnico

Sub-17 femenina tuvo primer microciclo con su nuevo técnico

 Septiembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé