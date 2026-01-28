Panameño Edward Cedeño es operado de su pierna derecha

El volante panameño Edward Cedeño fue intervenido quirúrgicamente para corregir una lesión en el tendón del recto femoral de su pierna derecha que sufrió durante una sesión de entrenamiento con el Albacete, club de segunda división de España al que había sido cedido como préstamo.

Cedeño ahora tendrá un proceso de recuperación, en el que buscará recuperarse y estar a tiempo para ser considerado en la lista final de Panamá que participará en la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cual se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Cedeño, quien pertenece a Unión Deportiva Las Palmas, fue operado en la clínica Quirón de Barcelona, España.

“Albacetistas, no he tenido el mejor inicio en el equipo, ya que una lesión me ha impedido estar con ustedes desde el inicio. Los planes de Dios son perfectos, pero mantengo esa ilusión y ganas de poder disfrutar de ustedes sobre el césped. Quiero agradecerles a todos por los mensajes y el cariño que he recibido estos días complicados. Desde ya pienso en recuperarme para volver lo antes posible y poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos. También quiero agradecer a todo Panamá por los mensajes y los ánimos que me han mostrado. Nos vemos muy pronto, afición”, expresó Cedeño en sus redes sociales.