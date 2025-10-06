Deportes - 06/10/25 - 12:00 AM

Panameño Héctor Rayo, escogido el Jugador Más Valioso del Premundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El campo corto panameño Héctor Rayo fue escogido como el Jugador Más Valioso del Campeonato Panamericano Sub-23 de Béisbol, que se realizó en la provincia de Panamá Oeste, Panamá.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que Rayo quedó con los títulos de mejor bateador y líder en carreras producidas del torneo, contribuyendo enormemente en la conquista del título de Panamá en el Premundial 2025 y un cupo al Campeonato Mundial de la categoría, el cual se celebrará en Managua, Nicaragua, en el 2026.

Rayo sonó 8 hits en 17 turnos, para .471 de average, con 6 carreras anotadas, 1 triple, 8 remolques y un tremendo fildeo.

Las otras distinciones individuales de Panamá la obtuvieron Eduardo Tait como mejor bateador designado y Edwin Hidalgo como el mejor primera base.

