Panameño Michael Murillo rumbo al Besiktas de Turquía

Todo apunta a que el lateral derecho y miembro de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Michael Amir Murillo cambiará de equipo, luego de que el técnico del Olympique de Marsella, cuestionara su actitud dentro del campo de juego y lo enviara al equipo filial.

De acuerdo al periodista Fabrizio Romano, el Besiktas de Turquía llegó a un acuerdo con el Olympique de Marsella para la llegada de Murillo, de 29 años.

Romano informó en sus redes sociales de que el acuerdo implica un préstamo con opción de compra de 6 millones de euros, una suma más o menos razonable, teniendo en cuenta que el contrato de Murillo expira en 2028.

Se espera que el panameño viaje en las próximas horas a la ciudad de Estambul para completar los últimos trámites relacionados con su nuevo club.

En Panamá, la prensa especializada estaba preocupada debido a que si Murillo no lograba cambiar de equipo, hubiera podido tener poca actividad con el Olympique de Marsella y previo al Mundial que iniciará en junio.