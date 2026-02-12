Deportes - 12/2/26 - 12:00 AM

Panameños destacan con el Solution Tech–Vini Fantini– Rali

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

La marca bicicletas Rali, junto al equipo Solution Tech – Vini Fantini – Rali, equipo profesional en el que participan los panameños Roberto González, Franklin Archibold y Carlos Samudio, se encuentra compitiendo al más alto nivel internacional con la nueva bicicleta Rali Evolve, una de las mejores bicicletas del mundo y probada en el túnel de viento de Princeton.

Este equipo profesional con trayectoria e historia mundial, además de panameños, cuenta con corredores de Italia, el campeón nacional de Uzbekistán, Japón, Serbia, Eslovenia, entre otros.

Actualmente se encuentran compitiendo en la Vuelta a la ComunidadValenciana, donde el panameño Roberto González ha sido protagonista, destacándose dentro del pelotón internacional.

El equipo Solution Tech – Vini Fantini – Rali tendrá un calendario desafiantedurante el año, donde los panameños con su participación elevarán su nivel deportivo con miras a representar a Panamá en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y lograr la clasificación a los juegos olímpicos de los Ángeles 2028.

El motivo y la razón por la cual la marca de bicicletas Rali realiza estas inversiones y patrocinios es brindar oportunidades para que jóvenes panameños puedan cambiar su vida a través del deporte y acceder a este tipo de escenarios profesionales.

