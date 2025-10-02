París Saint Germain venció al Barcelona en Liga de Campeones

En un duelo de alto voltaje, el FC Barcelona cayó por 1-2 ante el Paris Saint-Germain en un encuentro marcado por el ritmo, el talento individual y la intensidad táctica.

El equipo de Hansi Flick comenzó dominando con buen juego, impulsado por un inspirado Lamine Yamal, protagonista desde los primeros minutos con regates espectaculares y una asistencia brillante a Ferran Torres para el 1-0.

El PSG, hasta entonces inofensivo salvo en jugadas de pelota quieta, reaccionó con un cambio de actitud tras el gol.

Nuno Mendes rompió con su papel defensivo y lideró una ofensiva que terminó en el empate, obra del joven Senny Mayulu, de 19 años, tras una gran jugada individual del lateral portugués.

Tras el descanso, el conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, impuso su superioridad física, dificultando la circulación de juego del equipo catalán. En el descuento, un pase preciso de Hakimi habilitó a Gonçalo Ramos, que selló la victoria parisina.

Pese a haber derrotado a domicilio al Barcelona en la segunda jornada de la Liga de Campeones, el técnico del PSG, Luis Enrique Martínez, consideró al conjunto azulgrana "un candidato claro" a ganar la máxima competición continental.

"En ningún caso (están lejos del PSG, actual campeón de Europa) por un resultado. Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Ellos juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto solo es el inicio de la competición", ha afirmado desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys.