Patrick Mahomes y los Chiefs vencen a los Giants y logran primera victoria

Errores y penalizaciones amenazaron con descarrilar a los Chiefs de Kansas City nuevamente al inicio de una temporada que no había ido a su favor. Patrick Mahomes cometió un par él mismo.

“Seguí lanzando el balón hacia atrás”, dijo Mahomes. “Eso no es bueno”.

Mahomes recuperó su pase hacia atrás, tuvo muchos buenos lanzamientos hacia adelante y ayudó a los Chiefs a conseguir su primera victoria de la temporada al vencer 22-9 a los Gigants de Nueva York el domingo por la noche. El entrenador Andy Reid lo calificó como “una buena victoria para conseguir, en particular cuando no has tenido una”.

“Obviamente no tuvimos el comienzo que queríamos, pero es una temporada larga”, dijo el apoyador Nick Bolton, quien tuvo 14 tacleadas, la mayor cantidad del juego.