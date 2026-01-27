Patriots vs Seahawks será una revancha en el Súper Bowl

Drake Maye vs. Sam Darnold. Dos férreas defensivas. Un entrenador en jefe de segundo año vs. un entrenador veterano en su segundo acto.

El Super Bowl 60 está listo y es una revancha: Los Patriots de Nueva Inglaterra vs. los Seahawks de Seattle.

Los Patriots buscarán su séptimo campeonato del Super Bowl, un récord de la NFL, cuando se enfrenten a los Seahawks el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Liderados por Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensiva asfixiante, los Patriots están de vuelta en el Super Bowl por primera vez desde que Tom Brady y Bill Belichick ganaron su sexto anillo juntos hace siete años.

Los Patriots (17-3) vencieron 10-7 a los Broncos de Denver el domingo en el juego de campeonato de la Conferencia Americana para avanzar a su duodécimo Súper Bowl.

Darnold, Mike Macdonald y una defensiva sofocante han llevado a los Seahawks al gran escenario por cuarta vez en la historia de la franquicia. Buscan su segundo trofeo Lombardi.

Darnold, selección general número tres en el draft de 2018 y ahora con su quinto equipo, completó uno de sus mejores partidos para llevar a los Seahawks a una victoria de 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles en el juego por el título de la Conferencia Nacional. Lanzó para 346 yardas y tres touchdowns sin pérdidas de balón.

“No me importa”, dijo Darnold sobre los escépticos a los que ha demostrado estar equivocados. “Solo vengo a trabajar todos los días con estos muchachos. Estos muchachos en el vestuario, eso es lo que importa para mí, hombre. La forma en que hemos venido a trabajar desde abril en las OTAs, el campamento de entrenamiento, un día a la vez y aquí estamos. Lo hicimos”.