Deportes - 06/10/25 - 12:00 AM

Pedri: ‘Ha faltado intensidad y calidad con el balón’

Por: Sevilla EFE -

El centrocampista Pedri González destacó después de que el Barcelona perdiera 4-1 en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, que "hay que hacer autocrítica" y que le ha faltado a su equipo "intensidad y calidad con el balón".

"La primera parte no hemos sabido ni atacar ni defender bien. Después del parón tenemos que corregir para volver a ganar", comentó el jugador canario, quien insistió en que "han faltado muchísimas cosas" y que lo intentaron "corregir en el descanso".

"Después hemos salido mejor, pero no hemos sido nosotros en ninguna parte del partido", reconoció Pedri, quien restó trascendencia al penalti errar por el polaco Robert Lewandowski que hubiera supuesto el empate a dos en el minuto 75.

"Son jugadas que te marcan el partido, pero un penalti se puede fallar. No hay que ver eso, hay que hacer autocrítica y ver la falta de intensidad. En los duelos nos los han ganado todos, a veces tirábamos la línea cuando no lo teníamos que hacer. También nos han presionado al hombre y no hemos sabido qué hacer", subrayó el internacional español.

La derrota dejó al Barcelona sin el liderato de LaLiga de la peor manera, al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán. Ahora el Real Madrid es el líder con 21 puntos, dos más que el Barcelona.

En la primera parte el Sevilla se impuso 2-1 gracias a un penalti transformado por el chileno Alexis Sánchez (m.13) y un gol de Isaac Romero (m.36), ante un equipo que acortó distancias en la prolongación por medio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda mitad los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, rubricaron el sorprendente 4-1.

Te puede interesar

Panamá derrota a Puerto Rico y conquista el Panamericano Sub-23

Panamá derrota a Puerto Rico y conquista el Panamericano Sub-23

 Octubre 05, 2025
Dayron Mateo y Alfonso Fong Jr., ganadores en Nacional de Frontenis

Dayron Mateo y Alfonso Fong Jr., ganadores en Nacional de Frontenis

 Octubre 03, 2025
Azael ‘Candelilla’ Villar, listo para disputar cetro de la AMB

Azael ‘Candelilla’ Villar, listo para disputar cetro de la AMB

Octubre 03, 2025
Christiansen pide a sus jugadores esfuerzo máximo para Eliminatoria

Christiansen pide a sus jugadores esfuerzo máximo para Eliminatoria

 Octubre 03, 2025
primer entrenamiento será el domingo

primer entrenamiento será el domingo

 Octubre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas