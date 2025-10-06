Pedri: ‘Ha faltado intensidad y calidad con el balón’

El centrocampista Pedri González destacó después de que el Barcelona perdiera 4-1 en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, que "hay que hacer autocrítica" y que le ha faltado a su equipo "intensidad y calidad con el balón".

"La primera parte no hemos sabido ni atacar ni defender bien. Después del parón tenemos que corregir para volver a ganar", comentó el jugador canario, quien insistió en que "han faltado muchísimas cosas" y que lo intentaron "corregir en el descanso".

"Después hemos salido mejor, pero no hemos sido nosotros en ninguna parte del partido", reconoció Pedri, quien restó trascendencia al penalti errar por el polaco Robert Lewandowski que hubiera supuesto el empate a dos en el minuto 75.

"Son jugadas que te marcan el partido, pero un penalti se puede fallar. No hay que ver eso, hay que hacer autocrítica y ver la falta de intensidad. En los duelos nos los han ganado todos, a veces tirábamos la línea cuando no lo teníamos que hacer. También nos han presionado al hombre y no hemos sabido qué hacer", subrayó el internacional español.

La derrota dejó al Barcelona sin el liderato de LaLiga de la peor manera, al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán. Ahora el Real Madrid es el líder con 21 puntos, dos más que el Barcelona.

En la primera parte el Sevilla se impuso 2-1 gracias a un penalti transformado por el chileno Alexis Sánchez (m.13) y un gol de Isaac Romero (m.36), ante un equipo que acortó distancias en la prolongación por medio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda mitad los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, rubricaron el sorprendente 4-1.