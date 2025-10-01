Plaza Amador busca asegurar pase a semis de Copa Centroamericana

El conjunto del Plaza Amador buscará hoy miércoles sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf cuando enfrente al Real España de Honduras.

El encuentro se realizará a partir de las 7 de la noche en el estadio Nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

El conjunto placino parte con la ventaja de 1-0, resultado que consiguió en el partido de ida el miércoles pasado en el Estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.

En ese partido, Ovidio López selló la victoria con el gol del triunfo en el minuto 90’.

De avanzar el Plaza Amador, sería para el club istmeño una clasificación histórica, ya que además de estar en semifinales, también aseguraría por lo mínimo, la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El club panameño tiene una racha de cinco victorias consecutivas en el presente torneo, siendo la segunda más larga en la historia de esta competencia, solo detrás de las seis de la Liga Deportiva Alajuelense en 2023. A nivel local, los leones tampoco han perdido, ostentando un registro de ocho triunfos y dos empates para liderar la Conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Por el lado del Real España, las estadísticas de Concacaf le juega en contra, ya que ningún equipo ha logrado avanzar en la competencia después de perder el partido de ida en casa en cualquier ronda de la fase eliminatoria.

Hay que destacar que a partir de esta fase la regla del gol de visitante será utilizada como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global.

De haber un empate en el marcador global, el partido se iría a tiempos extra y, de ser necesario, a penales para definir al clasificado.