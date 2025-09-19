Plaza Amador y San Francisco defienden lideratos en la LPF

El San Francisco F.C. y el CD Plaza Amador defenderán el liderato de sus respectivas conferencias en el inicio de la novena jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto franciscano, primero del Oeste con 15 puntos, abrirá la fecha hoy viernes como local frente al Sporting San Miguelito, quinto clasificado del Este con 9 unidades.

Mañana sábado, el Veraguas United, segundo en el Oeste con 14 puntos, recibirá al Árabe Unido de Colón, colista del Este con 7 unidades. Los veragüenses buscarán sumar de a tres y esperar un tropiezo del San Francisco para adueñarse de la cima de su conferencia.

Ese mismo día, el Club Deportivo Universitario, tercero en el Oeste con 12 puntos, se medirá al Alianza F.C., segundo en el Este con la misma cantidad de unidades.

El domingo será el turno del Plaza Amador, líder absoluto del Este con 20 puntos e invicto en ocho jornadas.

Los “leones” placinos enfrentarán al SD Atlético Nacional, último del Oeste con apenas 4 puntos, con la mira puesta en acercarse a la clasificación anticipada a la siguiente ronda.

La jornada dominical cerrará con el choque entre el Tauro F.C., cuarto del Este con 11 puntos, y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), que ocupa la cuarta plaza del Oeste con 6 unidades.

La novena fecha concluirá el lunes con el duelo entre Umecit, tercero en el Este con 11 puntos y mejor diferencia de goles, y Herrera F.C., quinto en el Oeste con 6 unidades.