¡Préndelo! NBA legaliza el consumo de la marihuana

¡Bomba! El periodista Shams Charania que informó que el nuevo convenio colectivo de la NBA legalizará el consumo de marihuana y no habrá sanción a los jugadores.

Durará siete años y ningún jugador será sancionado por la utilización de la sustancia recreativa en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Según el último convenio (establecido entre 2017 y 2023), la marihuana era una sustancia prohibida que acarreaba una sanción de cinco partidos si había tres positivos. Los jugadores se sometían a unos cuatro controles anuales. De forma progresiva se empezó a liberalizar su uso, hasta que en el nuevo CBA dan el paso a legalizar totalmente su utilización.

Kevin Durant indicó que está de acuerdo con la legalización de esta sustancia y la apoyará. "Si la amas, la amas. Si no, ni la probarás. La marihuana es solo marihuana, y no hace daño a nadie. Ayuda, y mejora las cosas. No debería ser ni un debate", manifestó el jugador de la NBA.

De esta manera, la NBA será la primera gran liga en hacer legal el consumo de Marihuana en Estados Unidos

