Preselección de béisbol se mantiene trabajando para Copa América

El equipo nacional que se alista para su compromiso en la Copa América desde el 13 de noviembre próximo, mantiene su ritmo de entrenamientos con partidos "inter-squad" en el estadio Mariano Rivera de Panamá Oeste.

En la mañana de ayer jueves el equipo ensayó jugadas de defensas, hubo práctica de bate, la zona de bullpen se activó con la llegada del zurdo ex grandes ligas, Alberto Baldonado y hubo partido para calentar motores.

El ex grandes ligas Jaime Barría lanzó como abridor y trabajó en gran forma, mostrando mucho control en sus lanzamientos, lo mismo el zurdo de los Oakland Atheltics, James González, quien elevó su recta a 93 millas ante sus rivales.

El equipo mantendrá su ritmo hoy viernes 7 de noviembre, con partido en el estadio Mariano Rivera, donde abrirán el zurdo internacional Andy Otero y el lanzador derecho Brian Cáceres.

