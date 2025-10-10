Presidente José Raúl Mulino recibe a leyenda argentina Mario Kempes

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió ayer jueves en la Presidencia a la leyenda del fútbol argentino Mario Alberto Kempes, conocido mundialmente como 'el Matador', campeón y máximo goleador del Mundial de 1978.

Durante la visita, según informó la Presidencia panameña, Mulino conversó con Kempes sobre su destacada trayectoria futbolística, desde sus inicios hasta su consagración con la selección argentina.

El mandatario, que recibió en el Palacio de las Garzas a un grupo de niños de la Fundación Movimiento de El Chorrillo -que promueve actividades lúdicas y educativas para alejar a niños y adolescentes de la delincuencia y el pandillerismo-, invitados al acto, presentó al goleador del Mundial Argentina'78 con un: "¿Ya saben quién es él? Él es antes de Messi. Antes de Messi, era él: Mario Kempes, campeón. Y él jugó con Maradona en el mundial".