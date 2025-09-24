Deportes - 24/9/25 - 12:00 AM

Prospecto Eduardo Tait se une a Panamá para Premundial U-23

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El prospecto N.°2 de los Mellizos de Minnesota, el receptor Eduardo Tait, se unió ayer a la Selección U-23 de Béisbol, la cual buscará la clasificación al Mundial de la categoría a partir de este sábado.

El premundial de esta categoría se disputará en Panamá, específicamente en los Estadios Mariano Rivera y Justino Salinas de la provincia de Panamá Oeste.

“Muy feliz de estar aquí. Feliz de estar con los compañeros y a darlo todo en el torneo. La expectativa es alta, ya que esperamos salir con el campeonato y cumplir la misión de clasificar al mundial”, manifestó Tait al unirse a la selección.

Tait, de 19 años, adelantó que su rol en el equipo será jugar de receptor y bateador designado.

Panamá está ubicado en el grupo A del torneo y debutará este domingo 28 de septiembre ante Costa Rica a las 7 de la noche.

