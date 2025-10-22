PSG anota 7 y Barcelona marca 6 durante jornada goleadora en la Champions

El Paris Saint-Germain anotó siete goles, el Barcelona marcó seis y Erling Haaland llegó a 24 en la temporada ayer martes, en una noche llena de acción en la Liga de Campeones.

En total, hubo 43 goles en nueve partidos. Seis equipos anotaron cuatro o más.

La victoria 6-1 del Barcelona contra el Olympiakos le permitió recuperarse de un tropiezo sufrido a principios de mes ante el PSG.

El PSV Eindhoven aplastó al campeón italiano Napoli por 6-2, mientras que el Arsenal y el Inter de Milán lograron grandes victorias para mantener sus inicios perfectos en Europa.

Pero es el campeón defensor PSG el que lidera la tabla de posiciones después de una victoria por 7-2 contra el Bayer Leverkusen en un encuentro caótico que vio a ambos equipos disminuidos a 10 hombres en la primera mitad.

Mientras que el Arsenal, líder de la Liga Premier, goleó 4-0 al Atlético de Madrid con un doblete de Viktor Gyokeres, el Inter, finalista de la temporada pasada, venció al Union Saint-Gilloise por el mismo marcador.