Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Púgil panameña clasifica a Centroamericanos y del Caribe

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La boxeadora panameña Yulieth Hinestroza logró clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán este año 2026 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Hinestroza obtuvo su cupo a los juegos regionales deportivos en el Torneo Clasificatorio que se disputa en Guadalajara, México.

La atleta panameña venció a la guatemalteca Dulce Díaz por decisión unánime (5-0), asegurando su pase a Santo Domingo 2026 en la categoría de los 51 kilogramos.

Además de su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Hinestroza avanzó a las semifinales de su categoría, instancia en la que enfrentará a la mexicana Valeria Amparán.

“Gracias a Dios por esta oportunidad y a la federación. Fue una gran pelea y gracias a Dios se pudo obtener la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó Hinestroza.

Yulieth Hinestroza es una de las atletas panameñas del boxeo olímpico en ascenso.

