'Puma' anotó gol que dio clasificación de su equipo a Liguilla en México

El extremo panameño José Luis 'Puma' Rodríguez dio asistencia y anotó el gol que marcó la diferencia en el triunfo de su equipo FC Juárez, 2-1 ante los Tuzos del Pachuca y que le dio la clasificación a la Liguilla del fútbol mexicano.

'Puma' Rodríguez dio asistencia a su compañero Madson para poner en ventaja de 1-0 al FC Juárez desde el minuto 15'. Luego, al minuto 38' el FC Juárez aumentó la ventaja con gol de 'Puma' Rodríguez, al colocar el balón junto al palo izquierdo tras una jugada precisa dentro del área.

Pachuca recortó la desventaja al minuto 45' +1, pero la anotación del delantero panameño fue suficiente para la victoria de su equipo, asegurando por primera vez en su historia un lugar en la Liguilla de la Liga MX.

El jugador integrante de la Selección de Panamá, que obtuvo recientemente el pase al Mundial 2026, fue reemplazado al minuto 85' por Ricardinho.

Con la clasificación, ahora el equipo del FC Juárez (8), se alista para jugar ante el Toluca, actual campeón del fútbol mexicano y líder de la tabla general de la liga. El partido de ida se disputará este miércoles 26 de noviembre en una hora por definir, mientras que la vuelta será el sábado 29 de noviembre.