Toña Is da lista para afrontar el debut de Panamá femenina en eliminatorias

La seleccionadora de la absoluta femenina de Panamá, María Antonia "Toña" Is Piñera, dio a conocer este sábado la lista de las 24 jugadoras con las que afrontará el inicio de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

"De esta convocatoria, nueve jugadoras pertenecen a la Liga de Fútbol Femenino de Panamá (LFF), mientras que las otras quince militan en clubes del extranjero", informó la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en un comunicado.

El grupo panameño está encabezado por la atacante Marta Cox, del Fenerbahçe turco; Carina Baltrip Reyes, defensora del Lazio italiano; Lineth Cedeño y Schiandra González, ambas del Turbine Potsdam alemán; Wendy Natis, del Atlético San Luis mexicano; Aldrith Quintero, del Alhama CF español; Katherine Castillo, del CA San Lorenzo argentino; Carmen Montenegro, del KFF Vllaznia albanés; y Riley Tanner, actualmente en el Sydney FC de Australia.

La FPF detalló que las seleccionadas se concentrarán este lunes en horas de la tarde para entrenar de martes a jueves de la próxima semana. El plantel viajará a Curazao el día 28, donde disputará su primer partido del certamen el 30 de noviembre.

El duelo ante las curazaleñas se celebrará en el estadio Rignaal “Jean” Francisca, ubicado en Willemstad, la capital de Curazao.

Panamá integra el grupo E junto a las selecciones de Curazao, Cuba, San Cristóbal y Nieves y Aruba.

Convocatoria de Panamá:

Porteras: Yenith Bailey (Santa Fe FC,PAN), Farissa Córdoba (Umecit FC, PAN), e Isabella Morey (Georgia Southwestern, USA).

Defensas: Arlén Hernández (Santa Fe FC,PAN), Rebeca Espinosa (Umecit FC, PAN), Katherine González (Umecit FC,PAN), Katherine Castillo (CA San Lorenzo, ARG), Hilary Jaén (River Hawks , USA), Wendy Natis (Atlético San Luis, MEX) y Carina Baltrip Reyes (Lazio, ITA).

Centrocampistas: Deysiré Salazar (Chorrillo FC, PAN), Ericka Araúz (Rayadas de Chiriquí, PAN), Carmen Montenegro (KFF Vllaznia, ALB), Aldrith Quintero (Alhama CF, ESP), Marta Cox (Fenerbahce, TUR), Schiandra González (Turbine Potsdam, GER), Sherline King (Jones College, USA), Riley Tanner (Sydney FC, AUS) e Ivis Ubarte (Inter Panamá CF, PAN)

Delanteras: Shayaris Camarena (Chorrillo FC, PAN) , Karla Riley (Santa Fe FC, PAN), Lineth Cedeño (Turbine Potsdam, GER), Katherin Parris (Maryland WS, USA) y Ana Quintero (UTEP Soccer, USA).