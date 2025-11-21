Deportes - 21/11/25 - 05:52 PM

Yankees de Nueva York renuevan contrato a lanzador zurdo Ryan Yarbrough.

El acuerdo entre los Mulos de Manhattan y el pitcher zurdo es de un año y 2,5 millones de dólares.

 

Por: Nueva York/ EFE -

El zurdo Ryan Yarbrough y los Yankees de Nueva York finalizaron su contrato de un año por 2,5 millones el viernes.

Yarbrough puede ganar 250,000 dólares adicionales en bonos por rendimiento: 50,000 por 75 entradas y cada diez adicionales hasta 115. Ofrece a los Yankees un posible abridor para unirse a Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil y Will Warren en la rotación al inicio de la temporada mientras Gerrit Cole y Carlos Rodón se recuperan de la cirugía.

NO DEJES DE LEER: Baloncesto iniciará prácticas este lunes para Eliminatoria Mundialista

Yarbrough, quien cumplirá 34 años el 31 de diciembre, acordó en marzo un contrato de un año por 2 millones, un día después de ser liberado de un acuerdo de ligas menores con Toronto, y ganó 150,000 en bonos por rendimiento basados en entradas.

Tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 4.36 en ocho aperturas y 11 apariciones como relevista, ponchando a 55 y otorgando 19 bases por bolas en 64 entradas. Yarbrough no lanzó para los Yankees entre el 18 de junio y el 5 de septiembre debido a una distensión en el oblicuo derecho. Fue dejado fuera del roster para las series de postemporada contra Boston y Toronto.

NO DEJES DE LEER: Costarricense ganó primera etapa de Vuelta Internacional a Chiriquí

Te puede interesar

Yankees de Nueva York renuevan contrato a lanzador zurdo Ryan Yarbrough.

Yankees de Nueva York renuevan contrato a lanzador zurdo Ryan Yarbrough.

 Noviembre 21, 2025
Costarricense ganó primera etapa de Vuelta Internacional a Chiriquí

Costarricense ganó primera etapa de Vuelta Internacional a Chiriquí

 Noviembre 21, 2025
Baloncesto iniciará prácticas este lunes para Eliminatoria Mundialista

Baloncesto iniciará prácticas este lunes para Eliminatoria Mundialista

 Noviembre 21, 2025
FIFA suspende de nuevo al Presidente de la Federación Panameña de Fútbol

FIFA suspende de nuevo al Presidente de la Federación Panameña de Fútbol

Noviembre 21, 2025
Jugadores de la Selección de Panamá retornan con sus clubes

Jugadores de la Selección de Panamá retornan con sus clubes

 Noviembre 21, 2025

Con ocho años de experiencia en las grandes ligas, Yarbrough tiene un récord de 56-41 con una efectividad de 4.22 en 76 aperturas y 139 apariciones como relevista para Tampa Bay (2018-22), Kansas City (2023), los Dodgers de Los Ángeles (2023-24), Toronto (2024) y los Yankees.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna
Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí