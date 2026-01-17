Raúl Asencio reconoce deuda del Real Madrid y lidera reacción en el Bernabéu

El Real Madrid logró un triunfo reparador en el Santiago Bernabéu tras superar 2-0 al Levante. Raúl Asencio, autor de uno de los goles, reconoció que el equipo necesitaba reaccionar luego de la reciente eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete.

“Era un día muy importante delante de nuestra afición. En Albacete pasó algo que no debía haber pasado y nos sentíamos en deuda”, admitió el canterano, quien destacó la mejora mostrada en la segunda mitad, después de una primera parte marcada por los silbidos desde la grada del Bernabéu.

Según explicó Asencio, una conversación colectiva en el vestuario fue clave para cambiar el rumbo del encuentro. “Es importante hablar las cosas entre todos, escuchar al míster y sus consejos. Gracias a eso encontramos la solución”, señaló en declaraciones a Real Madrid TV.

El atacante volvió a marcar en el Santiago Bernabéu por segundo partido consecutivo y celebró el respaldo del público. “Le estoy cogiendo el gusto”, bromeó antes de agradecer el cariño del madridismo.

Junto a Gonzalo García, Raúl Asencio fue uno de los pocos jugadores coreados por la afición. “Ese calor lo noto dentro del estadio y también en la calle. Es muy importante para mí y ojalá se mantenga por mucho tiempo”, concluyó el canterano del Real Madrid.