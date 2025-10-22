Deportes - 22/10/25 - 12:00 AM

Real Madrid enfrenta hoy a la Juventus

El Real Madrid recibe hoy a la Juventus en este tercer partido de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.

En lo que llevamos de temporada, el Real Madrid ha conocido la victoria en 10 de los 11 partidos disputados. El último encuentro fue ante el Getafe con un resultado de 0-1 y con gol de Kylian Mbappé.

Por su lado, el equipo italiano no llega en su mejor momento. El último partido en el que consiguió la victoria fue el 13 de septiembre, de ahí en adelante al conjunto se le ha visto más irregular. En su último encuentro conoció la derrota ante el Como 2-0 y actualmente se encuentra 7º en la Serie A.

