Deportes - 18/12/25 - 12:00 AM

Real Madrid sufrió para avanzar a octavos de final de Copa del Rey

Por: España EFE -

Kylian Mbappé facturó un doblete por un Real Madrid que sufrió más de la cuenta pero venció 3-2 al Talavera de la tercera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Mbappé convirtió un penal a los 41 minutos y selló la victoria al final del segundo tiempo con un remate desde fuera del área. Fue su décimo gol en sus últimos seis partidos en todas las competiciones para el Madrid.

El astro francés también participó en la jugada que precipitó un gol en propia puerta de Manuel Farrando en el tiempo de descuento de la primera mitad.

“El tercer gol ha sido clave, muy importante, y por eso (Mbappé) ha sido titular y lo hemos mantenido en el campo”, declaró el técnico madridista Xabi Alonso.

Talavera recortó la ventaja del Madrid con goles de Nahuel Arroyo a los 80 minutos y Gonzalo Di Renzo en el tiempo de descuento del segundo tiempo. Sin embargo, el conjunto merengue resistió para evitar una sorpresa que habría puesto a Alonso bajo mayor presión tras una serie reciente de resultados decepcionantes.

