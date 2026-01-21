Robert Saleh dirigirá a los Titans de Tennesse

Los Titans de Tennessee acordaron contratar a Robert Saleh como su entrenador en jefe, con la esperanza de que pueda acelerar su reconstrucción y poner fin a la racha de cuatro temporadas consecutivas con récord perdedor de la franquicia.

Saleh pasó esta temporada como coordinador defensivo de los 49ers de San Francisco, su segunda etapa en ese puesto después de pasar más de tres temporadas como head coach de los Jets de Nueva York.