Rocchio y Naylor lideran triunfo de los Guardians sobre los Tigres

Cleveland volvió a vibrar en octubre gracias a Brayan Rocchio.

El infielder venezolano aportó otro hit decisivo en la postemporada al sacudir un jonrón que puso a los Guardianes por delante en el octavo inning y Cleveland igualó su serie de comodines de la Liga Americana al vencer ayer 6-1 a los Tigres de Detroit.

“Fue enorme, en cuenta de 0-2 y estaba listo para conectar”, comentó Stephen Vogt, el mánager de los Guardianes sobre el batazo de Rocchio. “Fue un día frustrante ofensivamente para nosotros. Apenas dos hits antes del octavo. Nuestros muchachos explotaron y abrieron ese diferencia”.

Bo Naylor añadió otro jonrón en el racimo de cinco carreras en el octavo acto. Y George Valera también la desapareció para que los Guardianes forzaran un decisivo tercer duelo en la serie al mejor de tres.