Deportes - 04/3/26 - 12:00 AM

Rodrygo sufre lesión que lo descarta del Mundial 2026

Por: España EFE -

El brasileño Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial que se disputa este verano, informa el Real Madrid en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", señala el club.

Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

