Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Sabalenka y Sinner avanzan en Indian Wells

Aryna Sabalenka resistió ante Victoria Mboko y se impuso por 7-6 (0), 6-4 en su duelo de cuartos de final del Abierto de Indian Wells.

La bielorrusa, primera del ranking femenino, continuó así en busca de lo que sería su primer título en este certamen en el desierto de California.

En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, segundo preclasificado, derrotó 6-1, 6-2 a Learner Tien (25) y puso fin a la marcha sorprendente del estadounidense de 20 años.

