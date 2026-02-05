San Diego venció a Pumas de la UNAM

El San Diego FC, equipo en el que milita el panameño Aníbal Godoy, venció 4-1 a Pumas de la UNAM, de su compatriota Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla en el partido de ida de la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro se llevó a cabo en el Snapdragon Stadium, de San Diego.

En este partido, el volante panameño Aníbal Godoy jugó los 90 minutos, mientras que Carrasquilla solo jugó el primer tiempo debido a una molestia física, la cual no ha sido especificada por su club.