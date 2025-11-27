Deportes - 27/11/25 - 12:00 AM

Se miden en Día de Acción de Gracias

Recién después de vencer a los campeones del Súper Bowl, los Cowboys de Dallas reciben al subcampeón en su partido anual de Acción de Gracias en casa.

La tarea será igual de complicada cuando Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City visiten hoy jueves a los Cowboys (5-5-1), que contra viento y marea buscan colarse en los playoffs tras enlazar victorias por primera vez esta temporada, incluyendo la remontada del domingo, revirtiendo un défict de 21 puntos para doblegar 24-21 a Filadelfia.

