Según Christiansen, todo está fríamente calculado

El seleccionador nacional Thomas Christiansen sostuvo que el partido ante Perú de este domingo no está entre sus prioridades “por todo lo que se viene” en las eliminatorias mundialistas, y por eso decidió dejar fuera de la lista para el partido en Lima a hombres importantes en su esquema, como los mediocampistas Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

En rueda de prensa, el técnico ha dejado claro que busca disminuir los riesgos de que su plantel habitual se vea mermado por nuevos contagios de Covid-19 o posibles lesiones.

“Tenemos un amistoso contra Perú y luego tenemos unas eliminatorias dentro de poco tiempo, que tiene nuestra prioridad y creo que es importante saber dónde aprovechar a los jugadores y también hay que hablar claramente de los riesgos de este partido amistoso”, manifestó Christiansen.

Panamá tiene a la vista el partido contra Costa Rica (27 enero), luego recibe a Jamaica (30 de enero) y visita a México (2 de febrero). Una triple jornada en la que “La Sele” se juega gran parte de sus posibilidades de estar en el Mundial Qatar 2022.

Por tanto, el técnico hispano-danés señaló que ante los peruanos el objetivo es ver nuevos elementos e ir a competir. “Lo cierto es que el resultado en sí no es mi prioridad, pero sí que es importante para mí ver a jugadores que hemos tenido en microciclos, jugadores nuevos que no he tenido la posibilidad de ver actuar”, dijo.

Sobre sus vacaciones de más de 45 días por España y Dinamarca, afirmó que todo estaba preparado para retomar los entrenamientos “por estas fechas”. Resaltó que antes de irse de vacaciones dejó “todo claro de lo que se tenía que hacer”.

“Lo único que nos ha sorprendido es la ómicron (variante del Covid-19), que nos tiene en vilo”, señaló el estratega.

El pasado lunes, la Fepafut confirmó que cinco jugadores y tres miembros del cuerpo técnico habían arrojado positivo por Covid-19.

“Lo que más me preocupa es el Covid-19 y hay que intentar de gestionarlo de la mejor manera, adaptarnos a la perfección a las exigencias sanitarias… no queda otra”, sostuvo.

Para el danés, el compromiso frente a Costa Rica, en San José, “es de seis puntos”, ya que en caso de ganar “daríamos un paso importantísimo para como mínimo esa cuarta plaza y nos meteríamos en la lucha por los tres primeros lugares”.

“Para eso estamos preparándonos sin ningún tipo de relajación”, añadió.

Christiansen incluyó en la lista para el choque en Lima a futbolistas jóvenes como Jorge Méndez (Plaza Amador), el volante Jiovany Welch (Alianza FC) y el defensor Jorge Gutiérrez (Tauro FC), entre otros.

En el caso del mediocampista Jorge Méndez, si llegase a debutar, estaría siguiendo los pasos de su bisabuelo (Alfonso) y los de su abuelo (del mismo nombre), quienes también vistieron la camiseta de la selección mayor.