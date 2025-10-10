Selección de Boxeo finaliza preparación en Colombia

La Selección de Boxeo Olímpico de Panamá ya se encuentra instlada en Colombia con miras a finalizar su preparación con miras a los Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizarán del 18 al 30 de octubre en Guatemala.

Los atletas panameños están concentrados específicamente en el Centro de Alto Rendimiento del Comité Olímpico colombiano, en Bogotá, donde además de entrenar estarán fogueándose con la selección anfitriona y la de Venezuela.

La delegación istmeña estará entrenando en territorio sudamericano hasta el 20 de octubre, fecha en la que retornarán a Panamá y emprendarán vuelo a Guatemala el 24 de octubre.

La selección de Panamá está integrada por Yulieth Hinestroza (51 kilogramos), Eduardo Beckford (70 kilos), Martín Pérez (55 kilos), Irving Ibargüen (60 kilos), Oscar Meléndez (65 kilos), Ángela Zamorano (54 kilos) y Ashley Zárate (65 kilos).

La competencia del boxeo olímpico se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre en el Gimnasio Polideportivo de la ciudad de Chiquimula.