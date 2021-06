Selección de Fútbol de Panamá irá a Copa Oro con lo mejor

Panamá llevará a los mejores jugadores disponibles para la Copa Oro, competencia a la que aspiran llegar lo más lejos posible, manifestó el técnico de la Selección Nacional de Fútbol, el hispano-danés Thomas Christiansen.

En conferencia de prensa, Christiansen adelantó que este viernes revelará los 25 jugadores que llevará a la Copa Oro, aunque aseguró que será la base que de jugadores que participó en la fase anterior de la eliminatorias de Concacaf, en la que se obtuvo el pase al Octagonal.

"La Copa Oro es importante, queremos intentar llegar lo más lejos posible, pero es una buena oportunidad para estar con el grupo, conocernos mejor, trabajar con ese grupo hacia lo que yo quiero, y prepararnos para la Octagonal, rumbo a Qatar 2022".

Christiansen agregó que la gran mayoría de los convocados ya han estado en el proceso y que incluye jugadores de experiencia y juventud.

"No descarto a nadie que esté fuera o en la LPF. He buscado un grupo de jugadores, que ha respondido bien a mis exigencias y de lo que me siento contento. El fútbol es de resultados, y cada uno se mide por ello", indicó Christiansen.

“Vamos a viajar con 25”, explicó. “Tenemos el partido ante México, tenemos un partido ante una universidad o high school, y ahí no sabemos lo que pueda pasar”, agregó el técnico.

La Copa Oro se disputará del 10 de julio al 1 de agosto en Estados Unidos. Panamá está ubicado en el grupo D de esta competencia junto a Catar, Granada y Honduras.

La selección de Panamá tiene agendado viajar el próximo lunes 28 de junio a Nashville para enfrentarse a su similar de México en el Nissan Stadium el próximo miércoles 30 de junio, en un partido que servirá de preparación, a dos semanas del debut en la Copa Oro.

Panamá arranca su participación en la Copa Oro enfrentándose a Catar el martes 13 de julio en el BBVA Stadium en Houston. Luego se mide ante Honduras, por la segunda fecha el sábado 17 de julio, también en Houston, y cierra su participación en el grupo D, el martes 20 de julio ante Granada, en un encuentro a disputarse en el Exploria Stadium en Orlando. Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase de los cuartos de final, que arranca el sábado 24 de julio.

Será la décima participación de Panamá en una Copa Oro, su novena de forma consecutiva.

La primera experiencia fue en 1993, y luego participó en las ediciones 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y ahora 2021.