Thomas Christiansen: 'No podemos volver a fallar en el Rommel Fernández'

Luego del importante triunfo logrado la noche del jueves ante Guatemala 3-2, el técnico de Panamá, Thomas Christiansen manifestó que el martes no pueden volver a fallar en el Rommel Fernández, donde Panamá se medirá a El Salvador en la última fecha de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

"La obligación es ganar y ese es el objetivo. Si ganando es suficiente, pues felices todos y si no, pues a la repesca, pero hay que hay que ir paso a paso con los pies en el suelo. No podemos volver a fallar en el Rommel", señaló Christiansen.

En los dos partidos anteriores de locales, Panamá solo ha podido alcanzar empates de 1-1 ante Guatemala y Surinam, pero este martes tendrá la obligación de ganar para mantener las opciones de clasificar directamente al mundial o de alcanzar uno de los puestos de repechaje.

Sobre la importancia de ganar el martes por varios goles, tomando en cuenta de que Surinam aventaja a panamá por tres tantos en la diferencia de goles, Christiansen señaló que lo primero que hay que hacer es ganar.

"Yo creo que de esa manera estamos eh afrontando el partido de de mala manera. Primero hay que ganar. No tenemos que pensar en goles, porque si no ganas se complica la situación", agregó.

Christiansen prometió que dará su máximo esfuerzo para que los jugadores vayan lo mejor preparado para que obtengan la victoria ante El Salvador.

"Voy a prometer mi máximo esfuerzo para que los jugadores salgan lo más motivado, lo más metidos en el partido con todas las herramientas que necesitan e intentar sacar la victoria. Es lo que puedo ofrecer. Ojalá pudiera hacer otra cosa, pero es lo que lo que está en mis manos", agregó.

Con el triunfo, el onceno nacional sumó nueve puntos, igualando en el primer lugar a Surinam, que previamente derrotó por goleada de 4-0 a El Salvador, eliminándolo de toda opción de clasificación. No obstante el equipo sudamericano que compite en Concacaf aventaja en diferencia de goles con +5, mientras que Panamá tiene +2.

Sobre el partido ante Guatemala, Christiansen destacó la reacción del equipo luego de que Guatemala empató el encuentro.

"Al final lo más importante de todo ha sido la reacción de ganar el partido porque hemos tenido un gran equipo en frente, un equipo que ha peleado todo. Cuando peor pintaba el panorama el equipo se levantó y luego gestionó bien el tramo final del partido", agregó.

"Queríamos continuar jugando de la misma manera, pero perdimos el balón, la posesión. Y cuando lo pierdes le estás dando la iniciativa al equipo contrario, le estás dando metros, espacios y pasa lo que lo que pasó y hay que buscar eh soluciones a a estas situaciones", agregó.