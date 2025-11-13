Panamá fue efectivo ante Guatemala y sigue vivo en Eliminatoria Mundialista

Panamá no tuvo mucha posesión de la pelota pero fue efectiva al ataque y con dos goles del delantero Cecilio Waterman y uno de José Fajardo, venció a Guatemala 3-2 en partido correspondiente al grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf que se disputó en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol.

Con el triunfo, el onceno nacional sumó nueve puntos, igualando en el primer lugar a Surinam, que previamente derrotó por goleada de 4-0 a El Salvador, eliminándolo de toda opción de clasificación. No obstante el equipo sudamericano que compite en Concacaf aventaja en diferencia de goles con +5, mientras que Panamá tiene +2.

La clasificación se definirá el próximo martes 18 de noviembre en partidos simultáneos (8 de la noche) cuando Panamá se mida a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, mientras que Surinam visite a Guatemala.

En el partido de este jueves, la figura principal del ataque panameño fue el delantero Cecilio Waterman, quien anotó dos veces en los primeros 45 minutos de juego.

El primer gol de Waterman se dio a los 30' minutos cuando en un rechace en el área de la defensa guatemalteca, el delantero del Coquimbo Unido de Chile aprovechó para marcar de pierna derecha.

Su segunda anotación se dio al minuto 44' cuando Andrés Andrade se fue al ataque por izquierda y dio el pase al área donde estaba Waterman, quien de gran forma definió para poner el 2-0 a favor de Panamá.

En el segundo tiempo, Guatemala fue más incisivo en el ataque y al minuto 68' rindió frutos por intermedio de Arquímides Ordóñez, quien aprovechó una mala salida del portero Orlando Mosquera para marcar el primer gol de los chapines.

Solo cuatro minutos más tarde (minuto 72'), Guatemala empató con gol de Rudy Muñoz, quien remató con la izquierda desde el centro del área.

No obstante, cuando parecía que se le venía la noche encima a Panamá, el onceno nacional reaccionó cuando en un ataque por derecha Cristian Martínez le dio un pase a Carlos Harvey, quien entre dos defensores se la dejó a José Fajardo (reemplazó al 63' a Cecilio Waterman) quien definió de gran forma a los 77' minutos.