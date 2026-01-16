Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM

Selección de Fútbol de Panamá ya se encuentra en Bolivia para amistoso

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá viajó ayer a Bolivia con miras a su encuentro de fogueo que sostendrá este domingo con su similar del país sudamericano.

El equipo llegó anoche a Santa Cruz, donde tiene previsto entrenar hoy viernes y mañana sábado para posteriormente tomar vuelo a Tarija el sábado por la noche y así encarar el duelo al día siguiente (domingo) en el Estadio IV Centenario a las 4 de la tarde (hora de Panamá).

Hay que señalar que el equipo panameño viajó con 23 jugadores, ya que en el último entrenamiento celebrado en Panamá, el delantero Saed Díaz sufrió una lesión muscular, por lo que fue baja para los encuentros amistosos.

Luego del compromiso ante Bolivia, el onceno nacional retornará a Panamá para continuar su preparación con miras a recibir en casa al seleccionado de México el jueves 18 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 8 de la noche.

