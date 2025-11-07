Selección de fútbol se concentrará a partir de mañana sábado

La Selección Nacional Mayor de Fútbol de Panamá, que enfrentará a Guatemala y El Salvador en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf el 13 y 18 de noviembre, se concentrará a partir de mañana sábado 8 de noviembre en un hotel de la ciudad capital con el grupo de jugadores convocados que se encuentran en suelo patrio.

Una nopta de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el primer entrenamiento está programado para este domingo 9 de noviembre, desde las 4:00 p.m. en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), en Llano Bonito, a un costado del Hipódromo Presidente Remón.

Los jugadores llamados estarán uniéndose a la concentración este fin de semana, una vez vayan terminando de disputar sus partidos con sus respectivos clubes previo al inicio de la Fecha FIFA del mes de noviembre.

La Selección Nacional tiene programado entrenar domingo, lunes y martes, en el CAR de PANDEPORTES, desde las 4pm.

La programación para el miércoles 12 de noviembre apunta a un entrenamiento en horas de la mañana, desde las 8:30 a.m. en el CAR y luego de la práctica, el equipo estará viajando en horas de la tarde, rumbo a Ciudad de Guatemala, vía chárter, para encarar la parte final de la programación previo al importante encuentro ante el elenco guatemalteco.