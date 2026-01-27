Deportes - 27/1/26 - 12:00 AM

Selección masculina Sub-17 ultima preparación para Premundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Masculina Sub-17 de Fútbol de Panamá entró en la parte final de su preparación rumbo con miras al Campeonato Concacaf, el cual se disputará a principios del mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutierrez, en Ciudad de Panamá.

Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy continuaron ayer lunes con sus entrenamientos y se mantendrán trabajando durante esta semana en las instalaciones del COS Sports Plaza, en el área del Metro Park.

Los entrenamientos serán de martes a viernes, en horario de 8am a 10am.

La próxima semana, el técnico Felipe Baloy estará anunciando su convocatoria oficial para la competición.

La Sub-17 viene de disputar el Torneo Internacional del Sol, en Toluca, México, como parte de su preparación.

El equipo panameño buscará ganar su grupo y lograr así el boleto directo a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

