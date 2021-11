Selección Mayor de fútbol de Panamá busca finalizar el 2021 en zona de clasificación de Concacaf para Catar

Después de la remontada histórica ante Honduras 3-2 el pasado viernes, la Selección Mayor de Fútbol de Panamá buscará hoy terminar el año 2021 en zona de clasificación de las Eliminatorias de Concacaf para Catar 2022 cuando enfrente hoy martes a su similar de El Salvador.

El encuentro, que se realizará en el estadio nacional Rommel Fernández, está programado para iniciar a las 8:05 de la noche.

Panamá actualmente está en la cuarta posición (Repechaje) del Octagonal de la Concacaf y un triunfo hoy, combinado a otros resultados, puede incluso poner a Panamá en zona de clasificación directa (tres primeros puestos).

La fecha de hoy será la última que se dispute en el 2021 correspondiente a estas eliminatorias, quedando seis fechas pendientes, las cuales se disputarán entre enero y marzo de 2022.

Estados Unidos y México lideran la tabla de posiciones con 14 puntos, aunque los gringos tienen mejor diferencia de goles para ocupar el primer lugar, mientras que en la tercera casilla está Canadá con 13 unidades.

Después sigue Panamá con 11 puntos, Costa Rica, Jamaica y El salvador (6 puntos) y Honduras (3).

Además del partido entre Panamá y El Salvador, juegan hoy Canadá vs México, Jamaica vs Estados Unidos y Costa Rica vs Honduras.

Revancha

Panamá tendrá la oportunidad de cobrar revancha ante los salvadoreños, luego de que fueran derrotados el pasado 7 de octubre en el estadio Cuscatlán.

Para hoy, Panamá podrá contar nuevamente con el volante Aníbal Godoy, quien se perdió el juego ante Honduras por acumulación de tarjetas. No obstante, por el mismo motivo, no estará habilitado para jugar Alfredo Stephens.

Ayer, el onceno nacional realizó a tempranas horas de la mañana su última práctica previo al partido de hoy, la cual incluyó ejercicios de rondo y trabajos tácticos de pelota parada.

“Esperamos un partido exigente tanto mentalmente como físicamente”, expresó el entrenador Thomas Christiansen ante la atenta mirada de sus jugadores en el inicio de los entrenamientos.

Los jugadores también dieron su punto de vista con respecto al partido ante los salvadoreños.

“No es venganza, es un partido que tenemos que salir a ganar porque sabemos que ellos están ahí abajo en la tabla y mañana vamos a presionarlos desde el minuto 1, porque eso es lo que tiene mentalizado el profe y los jugadores”, expresó el central fidel Escobar.

También habló previo al entrenamiento, el volante Freddy Góndola, titular en el último encuentro ante Honduras en San Pedro Sula.

“El partido ante El Salvador va a ser muy importante para nosotros, ya que si ganamos nos ponemos con 14 puntos”, detalló el futbolista del Deportivo Táchira del fútbol venezolano.

Góndola destacó la importancia de ganar como local cuando restan cuatro encuentros en casa para la segunda vuelta de la Octagonal Final.

“Si ganamos los cuatro partidos vamos a tener la posibilidad de estar en el Mundial”, aclaró.