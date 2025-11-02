Panameño Aníbal Godoy vio acción con el San Diego FC en playoffs de la MLS

El volante panameño Aníbal Godoy volvió a ser titular con su equipo, el San Diego FC, en el segundo encuentro de la serie de primera ronda de playoffs de la Mayor League Soccer (MLS) que disputan ante el Portland Timbers.

El partido, realizado la noche del sábado en el Providence Park, casa de los Timbers, fue ganado por el equipo local en la tanda de los penales 3-2 luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Godoy jugó toda la primera parte y fue sustituido al minuto 70 por Luca De La Torre, por lo que no vio acción en los tiros de penal.

Con el resultado, el Portland empató la serie 1-1, ya que San Diego ganó el primer partido 2-1 el pasado 26 de octubre.

El tercer y decisivo encuentro, que se disputará en el Snapdragon Stadium, de San Diego, está programado para disputarse el domingo 9 de noviembre en un horario por definir.

De ganar el club de Godoy este encuentro, avanzaría a los cuartos de final de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Debido al calendario del encuentro del San Diego FC, de ser convocado Godoy por el técnico Thomas Christiansen, que es lo más probable para la Eliminatoria Mundialista, la llegada a Panamá del volante panameño sería hasta el lunes 10 de noviembre.

Panamá enfrentará de visita el jueves 13 de noviembre a Guatemala a las 9 de la noche (hora de Panamá), mientras que el martes 18 de noviembre cerrará la eliminatoria ante El Salvador en el Estadio Nacional Rommel Fernández a las 8 p.m.