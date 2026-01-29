Serbio Novak Djokovic avanza a semifinales del Abierto de Australia

Abajo por dos sets, Novak Djokovic estaba resignado a despedirse del Abierto de Australia.

Una lesión muscular de Lorenzo Musetti salvó ayer a Djokovic, con lo que el 10 veces campeón en el Melbourne Park se citó con el bicampeón defensor Jannik Sinner en las semifinales.

Djokovic llegó a los cuartos de final sin jugar. Una lesión abdominal provocó el retiro anticipado de su rival checo Jakub Mensik.

El miércoles, el astro serbio perdió los dos primeros sets de su partido contra Musetti, 6-4, 6-2. Djokovic tenía un quiebre a favor en el tercer parcial cuando el italiano no pudo seguir por la lesión en la pierna derecha.

Djokovic admitió que esta vez tuvo “suerte”.